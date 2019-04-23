崔永元最後發文停在2月22日。（圖／翻攝自崔永元微博）

崔永元的微博小號停在2月21日。（圖／翻攝自小崔讀書匯微博）

大陸女星范冰冰去年因逃稅事件挨罰約台幣40億，神隱多日後范冰冰昨(22日)晚間亮麗現身愛奇藝9周年答謝晚宴，用行動證實自己「王者歸來」、正式復出，然去年舉發陰陽合約的崔永元卻被網友發現今年2月22日發文後，就從網上徹底消失，引來不少人擔心起他的安危。

因電影《手機》系列電影疑影射自己，使崔永元和馮小剛等人槓上，去年他將矛頭指向拍攝《手機2》的范冰冰，大爆演藝圈中私下逃稅的陰陽合約潛規則，導致范冰冰中箭神隱，直到去年10月才調查結束認罪。

而在這段期間仍不斷開砲的崔永元，今年2月14日又曬出部分合約，批評說：「聽說要復出了，把合同範本再曬曬，省得不會簽了。」又在其他網站對范冰冰新聞留下評語，稱：「這個妖怪至今沒有道歉，我的抽屜裡也還有她的東東，慢慢玩。」

如今范冰冰正式復出演藝圈，網友發現崔永元的微博停在2月22日後就沒新貼文，分身小號的PO文也停在2月21日，算算已消失60天，其他網友留言說：：「據說你消失了，不知道你會受到什麼樣的待遇，用個人小小的力量在背後支持你」、「希望他平平安安」、「令人毛骨悚然細思恐極​」。

(中時電子報)