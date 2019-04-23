跟裕隆納智捷在季後賽次輪打成1比1平手的富邦勇士，23日晚上6點迎來關鍵第3戰，富邦總教練許晉哲決定用2019年還沒打過的前鋒楊興治，取代替補後衛賴廷恩的登錄位置，「其實也不算變陣，只想增添對付夏普武器而已。」

會讓許晉哲刻意調高G3登錄陣容高度，原因是在G2被裕隆洋將夏普攻下25分，「你看看前役光是夏普就拿25分，跟我們兩個洋將加起來的總分一樣，所以今天才讓興治登錄，畢竟少了林孟學，我們必須嘗試看看更多不同組合。」

不過許晉哲或許下了一著險棋，因為楊興治本季僅打了7場例行賽，卻在去年底被檢查出左腳跟滑囊炎，只能趕緊開刀修補，整整養傷快3個多月，才在4月初回到富邦練球行列，甚至到了上周，他才真正開始完整參加球隊的練球。

如今隨著林孟學腳踝嚴重扭傷，楊興治只好帶著還沒完全康復的腳跟傷勢登錄，儘管還不確定能否上場，但他笑著說，「起碼我有被登錄了，這是個很好的開始。我當然很想回到場上打球，只是我的左、右腳跟輪流受傷問題仍需解決。」

許晉哲表示，G3登錄了楊興治，起碼增加對付夏普的本錢，至於賴廷恩，未來還有時間可以培養，「在今年季後賽，我們明顯都由林書緯、洪志善主控，賴廷恩幾乎都用不到，加上張宗憲也能幫忙控球，所以我才做出這樣決定。」

(中時電子報)