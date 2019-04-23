在高中擔任社團老師的沈姓男子，被控利用整理工作道具及盤點魔術材料的機會，邀約男高中生前往其住處留宿並乘機性侵，一審判沈男無罪，但高院認定被害高中生原本熟睡，遭猥褻撫摸後因恐遭遇不測，佯裝熟睡，沈男犯行明確，逆轉改判刑3年2年。全案可上訴。

(中時 )