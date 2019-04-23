被控性侵男高中生 社團老師無罪改判3年2月 17:502019/04/23 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在高中擔任社團老師的沈姓男子，被控利用整理工作道具及盤點魔術材料的機會，邀約男高中生前往其住處留宿並乘機性侵，一審判沈男無罪，但高院認定被害高中生原本熟睡，遭猥褻撫摸後因恐遭遇不測，佯裝熟睡，沈男犯行明確，逆轉改判刑3年2年。全案可上訴。 (中時 ) #高中生 #社團 #性侵 #老師 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 人面獸心 療養院長爆長期性侵多人 08:012019/04/19 社會 世越號五年之後 04:102019/04/19 時論廣場 鬼父劣母性侵子女 妹妹長大也要… 19:062019/04/19 社會 做愛解災厄 淫狼：氣通還可高潮 00:012019/04/20 社會 高中生西進大爆發 申請數量驚傳成長6倍 16:012019/04/20 生活 葉元之砲打黨中央 批「吳主席打臉吳主席」 19:442019/04/20 政治 社團費用無預警調漲 家長不知所措 17:162019/04/21 政治 高中生挖到恐龍牙 學者驚：新品種 09:312019/04/22 日常 被男友「皮帶抽打」後激烈床戰 女告性侵 10:562019/04/22 社會 NBA》華頓捲入性侵案 對方是女記者 12:202019/04/23 體育 社會熱門新聞 金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 - 社會 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 - 社會 男人被輪姦到瀕死 網友揭逆輪姦之島 - 社會 po迷彩露鳥照約砲 阿帕契下士慘了 - 社會 - 中時 桃園保大小隊長 整備槍枝擦槍走火 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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