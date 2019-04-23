62歲溫姓盤商在北部地區靠購買病死豬販賣肉羹，大賺黑心錢，卻漏報高達1億6647萬元所得，逃漏稅2030萬餘元，溫卻利用訴訟期間脫產4000萬，更7度遷戶籍逃稅，本月15日法務部行政執行署新北分署向新北地方法院聲請管收獲准，溫男家人急忙籌款，今天到國稅局繳清1259萬7713元欠稅後，才讓溫男獲釋。

溫男2005年涉嫌購買病死豬，並加工製成肉羹販售，溫男後因認罪獲判徒刑1年2月、緩刑5年，但溫男卻逃漏1998年至2002年間營業稅、營利事業所得稅共2030萬。

新北分署指出，經國稅局追討後，溫男仍欠稅1189萬元，並申請復查、訴願及提起行政訴訟，卻在訴訟期間將名下台北市萬華區3戶房屋以2350萬元價格賣出，並以80萬元出售名下股票，還向人壽公司保單質借200萬餘元、賣掉債券得款1027萬餘元，再將銀行存款260萬元提領一空，隱匿資產3917萬元，事後更7度遷戶籍逃稅，本月15日向新北地方法院聲請管收獲准。

新北分署表示，溫男家人今天到國稅局繳清加計利息共1259萬7713元欠稅，據其家人表示，這筆錢是向親戚借來應急的，日後要再慢慢還給親戚，分署已於當日釋放溫男，由其家人接回。

(中時 )