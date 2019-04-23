日本火腿鬥士從今天起在主場和樂天金鷲進行賽三連戰，由於隊友近藤健介休兵，王柏融再度擔綱第五棒，首打席敲出個人86打席以來第2個雙殺打。

王柏融在2局下上場打擊，他是這個半局球隊的第2名打者，前一棒中田翔安打上一壘，可惜「大王」沒能延續進攻火力，敲出一支雙殺打。

本戰打完前三局形成投手戰，雙發先發投手狀況都不錯，特別是火腿鬥士的杉浦稔大本季首度先發，前三局就飆出5次三振，和樂天先發投手辛島航前三個半局都讓雙方打者三上三下。

(中時電子報)