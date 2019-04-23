日職》王柏融回第5棒 首打席雙殺打 17:402019/04/23 中時電子報 陳筱琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 效力日職北海道火腿鬥士隊的「大王」王柏融（圖）今天回到第五棒，第一個打席打出雙殺打。(資料照/中央社記者謝靜雯札幌攝 108年3月31日) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本火腿鬥士從今天起在主場和樂天金鷲進行賽三連戰，由於隊友近藤健介休兵，王柏融再度擔綱第五棒，首打席敲出個人86打席以來第2個雙殺打。 王柏融在2局下上場打擊，他是這個半局球隊的第2名打者，前一棒中田翔安打上一壘，可惜「大王」沒能延續進攻火力，敲出一支雙殺打。 本戰打完前三局形成投手戰，雙發先發投手狀況都不錯，特別是火腿鬥士的杉浦稔大本季首度先發，前三局就飆出5次三振，和樂天先發投手辛島航前三個半局都讓雙方打者三上三下。 (中時電子報) #棒球 #日職 #日本火腿鬥士 #王柏融 #大王 也許您會感興趣 推薦閱讀 樂天經驗 引發純網銀鯰魚效應 04:092019/04/19 財經要聞 樂天銀行資安專家佐伯和彥：經營純網銀逾18年 可為台做貢獻 04:092019/04/19 財經要聞 台灣純網銀未來─讓金融消費需求以數位方法滿足 04:092019/04/19 財經要聞 爭純網銀執照 樂天樂當鯰魚 04:102019/04/19 財經焦點 《金融》樂天國際商銀偕日本樂天，促純網銀鯰魚效應 08:012019/04/19 財經 免手動更新 樂天Kobo電子書閱讀器中文版來了 17:172019/04/19 科技 MLB》沙胖摘首勝 洋基考慮投手C計畫 11:032019/04/20 體育 日職》對羅德沒轍 王柏融4支0打擊率跌破3成 16:042019/04/20 體育 影》王柏融戰羅德 得分終於不用靠自己 14:542019/04/21 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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