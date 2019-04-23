迎接溫馨母親節到來，南紡購物中心25日起展開為期19天「Oh~媽媽咪呀」母親節活動，首4日滿5000元送800元高額回饋，參加滿額集心送活動還可獲抵用券、保養品等好康，現金回饋高達17％，多項超值回饋辛苦的媽媽，希望嬤嬤來南紡購物中心逛街不只紓壓，身心都滿滿富足。

母親節向來是百貨業最重視的檔期之一，距離母親節還有半個月，但母親節大戰已經席捲南台灣，各大百貨業者都殺紅了眼。

南紡購物中心25日起至5月13日「Oh~媽媽咪呀」檔期開跑，獻上17％超狂回饋禮遇媽咪，全館指定店櫃(不含餐飲、大家電、名品傢俱)滿5000元送500元商品抵用券、大家電及名品傢俱(集雅社大家電、培芝大家電、皇齊國際)滿1萬元送1000元商品抵用券，首4日持會員紡卡於指定店櫃(不含餐飲、大家電、名品傢俱)消費滿5000元送100元商品抵用券，首7日持本館聯名卡消費滿5000元送200元商品提貨單。

除此之外，即日起至5月13日更推出「心心集樂趣 滿額集心送」，凡持會員卡當日於全館指定店櫃累計消費滿1000元即可兌換1顆心，集滿168顆可兌換2300元商品抵用券或市價3324元雪肌精染櫻大容量組(2擇1)、集滿268顆可兌換4500元商品抵用券或市價6655元黛珂保濕美容液-經典組合(2擇1)。

台南大遠百也從25日至5月14日舉辦「媽咪72變」母親節檔期，百貨服飾(含化妝品、內睡衣、小家電)消費累積滿5000送500、大家電單筆1萬元送1000、健康按摩器材單筆5000送500、台南獨家大家電、保健器材、床墊單筆5萬加送1000、持12大銀行全館單筆分6期刷6600送250、9大銀行於APPLE專櫃單筆分6期刷10000送500等優惠活動。

(中時 )