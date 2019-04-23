位在「台灣地理中心碑」旁邊的國立埔里高工，去年有105人次考取乙級技術士證照，校友陳文義為鼓勵學弟妹奮進，提供獎助學金30萬元作為激勵；今年成果斐然，暴增為158人次，其中電繪科沈皓瑜囊括3張，另有5張丙級證照。校長孫兆霞表示，證照意同學力證明、也是自我肯定的最佳詮釋。

沈皓瑜就讀埔工2年半期間，共通過乙級CNC車床、電腦輔助機械設計製圖、氣壓，以及丙級機械加工、電輔立體製圖、械設計製圖、車床、氣壓等，總共8張技術士證照；他積極奮進、努力不懈與好學態度，孫兆霞特別讚賞嘉許，稱他「留給學弟妹們最好的榜樣」。

孫兆霞說，沈皓瑜之國中教育會考成績為4B1C，屬中等表現。但他自小學即對機械懷有濃厚興趣，常利用樂高積木創作各式模型。國中立定志向往技職方面發展，選擇埔里高工實用技能班之電繪科，藉由實作課程學習實用性技能，報考機械類證照為就業鋪路。

他的班導黃紹欽指出，其熱心好學，在班上有好人緣；上課除用心聽講，亦經由不斷的練習而擁有極熟練的技術。喜迎人生的第8張技術士證，師長、同儕都為他高興，孫兆霞強調，考取證照是就讀技術型高中極重要一環，證明學力、自我肯定！

(中時 )