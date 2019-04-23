美國川普政府宣布全面取消8國向伊朗購買原油的豁免許可，油價急升半年新高。對於華府積極施壓，大陸土耳其均表示反對美國的「片面制裁手段」。伊朗則譴責美制裁「非法」。華府舉措恐掀起和盟國之間的新摩擦。

大陸外交部發言人耿爽22日在例行記者會上表示，北京反對華盛頓對伊朗進行「單邊制裁和長臂管轄」。他還表示，「北京與伊朗的合作是公開、透明、合理合法，而且應當得到尊重」。

土耳其外交部長卡夫蘇格魯22日在推特發文說，「美國結束伊朗石油進口制裁豁免的決定無助於實現區域和平穩定，卻會傷害伊朗人民」。他強調，「土耳其反對片面制裁和強迫別人怎麼處理跟鄰國的關係。」

伊朗外交部在官網發表聲明說，「由於這個制裁大致上屬非法，伊朗一向認為制裁豁免並無價值和可信度。」外交部又指伊朗定期與其夥伴，包括歐盟，尋求結束制裁。伊朗的石油部門也強調，美國無法將伊朗石油出口減至零。

北京與華府的貿易談判最快可能在5月簽訂協議，使貿易戰告終。川普政府的決定會否影響談判及美陸關係？美國企業研究所常駐學者史劍道（Derek Scissors）認為，不會有太大影響，「中國事先早就知道美國會這麼做」。

(中時 )