民進黨高雄市議會黨團針對高雄市長韓國瑜是否投入2020總統大選所發表的五點聲明，解讀為韓就是在等待國民黨徵召、等待黃袍加身，對韓嚴正抗議，強調若要選總統就辭去市長，專心去選總統，想要留下當市長就專心市政，屢行對市民的承諾。

民進黨團23日由總召韓賜村召集陳致中等多名市議員開記者會，公開譴責韓國瑜的五點聲明不夠直爽，扭扭捏捏，雖沒有直接表明要參選2020總統，但深層的意涵根本就是期盼國民黨以徵召他的方式讓他參選。

韓賜村強調，希望韓若要繼續擔任市長，就專心市政，要選總統就辭掉市長職務，專心去選總統；陳致中說，韓當選市長到現在，競選活動未中止過，現在一心想選總統，韓在第二點聲明指出「只有台灣好、高雄才會更好」，他要告訴韓，用心做好市長職務，就可以讓高雄改變，不用等到去選總統。

林智鴻說，韓利用市政府公共場域發表聲明，公私不分，說好的台灣首富呢？韓到現在都還沒實現；高閔琳說，韓上任一百多天來，沒有看到市政進步反而頻頻被打臉，如果韓沒有能力做好市長，如何做好總統，呼籲韓不要再肖想選總統。

黃文毅說，韓是他看過有史來最貪心的政客，利用市長資源來圓他的總統之夢；鄭孟洳說，韓的政策尚未完成，就要去選總統，市民選他是非常可悲的事；李雅慧說，韓過去個性是敢說、敢怒、敢言，但聲明卻不敢提到「我就是在等待國民黨徵召我」，扭扭捏捏的態度令人失望。

(中時 )