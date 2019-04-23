台南市漲幅達81％的房屋稅單已陸續寄發，國民黨籍台南市議員蔡育輝、張世賢、尤榮智、方一峰等人，23日召開記者會怒批賴清德，指出房屋稅連3年暴漲到81％，中古屋還回溯15年課稅，創下從市民口袋搶錢的惡例，新市長黃偉哲上任後也未如承諾凍漲或調降，預告5月1日「房衫軍」將再次走上街頭，前往新營民治市政中心表達強烈民怨。

對此台南市政府也做出回應，指不動產評價委員會在3月會議中，對中古屋漲幅歸零、新屋漲幅調降至58％、全國單一自住房屋稅打折及調高折舊率等輕稅措施做出決議，將從明年開始施行，今年5月開徵的房屋稅是依2016年評定的房屋標準價格計算，礙於法源無法凍漲。

與會的市議員表示，前市長賴清德3年前大幅調漲房屋稅還回溯15年，2017年漲54％、2018年漲65％，到今年來到到最高的81％，市庫在3年間每年多了1、20億元的稅收，但市民卻是怨聲載道，國民黨團3月間也率領「房衫軍」要求市長黃偉哲兌現「凍漲不回溯」承諾。

國民黨黨團書記長蔡育輝指出，後來不動產評價委員會並沒有完全回應議會決議與鄉親要求，不僅今年續漲81％，承諾從明年起「加倍奉還」則是一毛未還，6年房屋標準單價高達74.5％，甚至比台中、桃園高，連單一自用住宅免稅也未被接受，令人失望，因此將再度發起「房衫軍」抗議，表達對鴨霸政府不滿，也替鄉親荷包討公道。

台南市政府財稅局對此也做出說明，因財政部回覆「房屋標準單價重行評定後3年內，並無法源可再調整」，今年凍漲於法無據，但未來3年標準單價調幅由81％降至58％，且自今年7月1日起適用3年，已超過本年度上漲的16％。

另外不動產評價委員會也通過，只要市民房屋符合全國單一自住使用的要件，2020年起房屋稅額還可以再打84折，真正照顧到購屋自住的市民。

(中時 )