編號ESO 137-001的 螺旋星系，在2005年發現時還默默無聞，不過它最近突然爆紅，原來在X光譜下，天文學家發現ESO 137-001星系有著極長的雲氣，與盤狀的星系本體相連，如同宇宙中的巨大水母，目前我們對於它的形成原因還不甚清楚，因此美國太空總署NASA已下定決心，將「水母星系」列為未來的重點研對象，預計後年(2021年)發射的詹姆斯韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope )將會仔細觀察它，因為它非常特別，挑戰了現在的星系運作理論。

ESO 137-001星系位於矩尺座星系團(Abell 3627)當中，它是一個螺旋星系，構造與我們的銀河系大致相同，它於2005年首次發現，離地球大約有2.2億光年。

如果以可見光觀察它，可以清楚的辨認它的形狀，有著典形螺旋星系的外貌，可能不會立即引起注意力。然而NASA結合了哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)的可見光圖像，加上錢德拉X射線天文台(Chandra X-ray Observatory)的X射線影像，就發現它的真容，原來它拖著著極長的雲氣，長達26萬光年，比星系本體要長很多，這個奇怪的特徵也為它贏得「水母星系」的綽號。

哈伯望遠鏡的可見光觀測ESO 137-001星系，是看不到雲氣的。(圖/NASA)

科學家發現，這些銀河系熱氣體其實正遠離星系，以每小時超過600萬公里的速度，朝向矩尺座星系團的引力中心集中，也就是水母星系的氣體物質正在被剝離中。這個況在星系演化的過程中並不罕見，尤其在星系團內發生，星系之間的熱氣體在通過彼此時，會因為引力而吸走氣體和塵埃，然而恆星形成需要氣體，如果被剝離的氣體太多，就會縮短星系的壽命。

然而這是標準理論，水母星系ESO 137-001不符合理論預估，它如此迷人原因也正在此。儘管它的尾氣被拉長，但是它仍然欣欣向榮，有恆星在形成。航太總署指出，氣體被剝離的過程應該加熱氣體，氣體一熱就會膨漲，膨漲導致稀薄，從而阻礙產生新的恆星，但事實證明並非如此。

亞利桑那大學聯合研究員史黛西艾伯特(Stacey Alberts)表示：「我們認為遇到氣體剝離的星系，就不容易形成恆星的分子雲，但是水母星系卻不是這樣，這意味著要嘛我們理論錯了，要嘛這種氣體被剝離並加熱後，之後又會遇到冷卻的機會，以便凝結並形成恆星。」

現行的儀器能分析水母星系的紅外光、氫、硫和氧分子的光譜，但是更複雜，煙灰色的分子就比較困難了，因此NASA期望新一代的韋伯太空望遠鏡能夠早日上太空，巨大的韋伯望遠鏡可以提供50倍的紅外觀測與20倍的可見光光譜細節。

然而，韋伯望遠鏡還在地面測試中，預計2021年中期才會發射，這個巨大的太空望遠鐘會安裝在比月球軌道外的第2拉格朗日點，徹底杜絕地球造成的觀測影響。這個計畫是美國航太總署，歐洲航太署，和加拿大航太局共同努力的結果。期望這個窺天之眼在未來能夠順利運作。

(中時電子報)