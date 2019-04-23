斯里蘭卡21日驚爆連環恐攻，造成310人死亡、逾500人受傷。初步調查發現，本次攻擊是對紐西蘭基督城清真寺槍擊案的報復行動，此外伊斯蘭國（IS）也出面承認犯案。先前專家就曾懷疑，從行動複雜程度看來，本次恐攻帶有伊斯蘭國（IS）或基地組織（Al-Qaeda）的特徵。

斯國國防部副部長維傑瓦丁尼（Ruwan Wijewardene）23日在國會表示，初步調查結果顯示，國內恐攻是針對上月15日基督城清真寺大屠殺的報復行動，當時2間清真寺遭到28歲澳洲籍槍手塔蘭特持槍濫射，50人不幸罹難。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，伊斯蘭國已發布聲明承認犯下斯國連環恐攻案，但並未提供任何相關證據。

在此之前，路透引述反恐專家拉比圖本（Alto Labetubun）的說法指：「對斯里蘭卡來說，多起攻擊同步發生是十分特殊的狀況。與中東和東南亞類似攻擊相較，斯里蘭卡的攻擊行動帶有伊斯蘭國和基地組織的特徵」。拉比圖本研究伊斯蘭國和基地組織已有10年資歷。

另名不願透露姓名的亞洲資深反恐官員也表示，斯里蘭卡攻擊行動應是由一群具備卓越作戰能力與專業技能的指揮官所執行。

此外，路透23日引述敘利亞政府和軍事消息人士報導，斯國警方扣留了1名敘利亞公民，懷疑他涉及復活節連環爆炸案。

美國國務院22日稱「恐怖組織」可能持續在斯國策劃攻擊，故建議調升旅遊警告。由於斯國當局相信有國際網路協助本土激進組織施襲，國際刑警組織（Interpol）也將派員前往協助調查。

(中時 )