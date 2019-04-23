盧秀燕強調，她上任後追加8.5億元預算，強調「托育補助不中斷，家長福利不打折」，推出升級再加值的托育政策。（陳世宗攝）

中央將於8月1日起實施準公共化托育補助新制，23日於台中市議會引起藍、議員關切；國民黨團也舉行記者會關心市府公共托育政策未來規畫。市長盧秀燕說，她上任後追加8.5億元預算完善轉銜機制，並升級再加值既有托育政策；中央新制上路後，將以「家長福利不打折」的方式從優補助。

台中市議會23日舉行定期會第5次會議。民進黨市議員何文海責難中央政府準公共化政策「管太多」，讓家長、小孩和業者無所適從；讓家長沒有自由選擇的空間，懲罰優良幼教園所；市議員謝明源、施志昌、林祈烽、吳瓊華、陳淑華、劉士洲、黃健豪、羅廷瑋、李中、李麗華等人，關切市府公共托育政策。

盧秀燕指出，她不僅延續托育政策，更將透過實質行動、預算編列，內容升級等措施，以「完全到位」為目標持續照顧大台中市民，目前已正式將今年8到12月份所需經費8.5億元預算送到議會審議；期盼議會支持預算追加方案，減輕家長育兒經濟負擔。

社會局長李允傑說，訪間謠傳前市府托育政策不再執行造成家長恐慌！盧市長不僅沒有中斷政策，反而是「升級再加值」，除維持0至2歲準公共化補助每月6000元外，在家自行照顧爺奶顧孫直接獲每月2500元育兒津貼；2至6歲送托準公共化兒童，獨創全國每月補助3000元育兒津貼。

教育局楊振昇表示，市府自104年8月起實施托育一條龍政策，將中央5歲幼兒免學費就學補助向下延伸至2至4歲幼兒，使幼兒就讀公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每年最高補助學費3萬元；針對中低收入戶市府提供最高再加碼補助每年3萬元，107學年度第1學期為例受益人數達5萬2685人，政策廣受市民好評。

盧秀燕強調，中央規定台中必須就原本既存托育一條龍政策，訂定落日及轉銜方案，中央準公共化政策可說是「一國兩制」，不僅對學童、家長、業者一國兩制，對地方政府也是一國兩制；絕大部分地方推行準公共化政策是中央補助，但台中是自己籌資，已經請財政局長研議方案，將與中央爭取相關經費補助。

(中時 )