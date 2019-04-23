每年4月主打在草地野餐享受音樂的「Big City第4屆野餐音樂節」近日登場。（陳育賢攝）

新竹市Big City遠東巨城購物中心自開幕以來善用公共空間每周都推出精彩活動，每年4月主打在草地野餐享受音樂的「Big City第4屆野餐音樂節」近日登場，今年更結合首創的「Big Fresh Mart」，邀來最受民眾歡迎的話題甜點店、特色串燒名店及人氣餐酒館，共同享受愜意午後時光。

Big City遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，今年野餐音樂節的氛圍及質感全面升級，靈活運用1樓戶外噴水池廣場周邊原有空間，鋪設擬真柔軟草地及橡木桶、木箱、花台，搭配舞台延伸至美食攤位皆以白、綠色視覺呈現春意盎然的舒適感。

此次邀請的知名店鋪也都是新竹地區用心經營的美食新創品牌及特色店家，這也就是「Big Fresh Mart」概念的起始。

游欣宜說，未來「Big Fresh Mart」將持續發揮優勢的空間及人潮宣傳影響力，更歡迎來自全台特色文創、餐飲名店、各地小農們，販售其超夯商品美食及產地直送的新鮮農特產，讓來到Big City的消費者在購買互動中感受濃濃人情味及堅持，打造有溫度的在地友好平台。

第4屆Big City野餐音樂節除了持續與新竹地區FB粉絲破萬推薦名店合作，更突破以往以甜食小點主題加入串燒炸物及微醺的餐酒饗宴，1次滿足消費者的味蕾。

可口甜點有「小墊子」、「哈甜豬」、「慢慢手作甜點」、「布朗尼先生」、「小鵲sing紅豆餅」、「晨良甜點」與「BonBon Sweet」，另有首次跨足商場的串燒夯店「私嚐」、「人性串燒」、「串門子串燒酒場」、「大村武串燒居酒屋」強調現點現烤風味十足。晚餐時段還有餐酒館「橋下」、「EISEN bistro」。

好樂方面則有「安妮塔克」、「好樂團」、「Lucas子翔」、「楊景涵」、「顯然樂隊」、「厭世少年」、「大巴息格」及「脆弱少女組」接力演出，悠揚歌聲打造聽覺與味覺的夢幻饗宴。

(中時 )