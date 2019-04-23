◎徵召韓初選 藍中常委擬提案改全民調

高雄市長韓國瑜正式對2020總統大選表態：「此時此刻無法參加國民黨現行制度下的初選。」國民黨中常委預計明天中常會提案為韓國瑜解套，姚江臨將提案初選辦法改以全民調；曾文培擬提案主動將韓納入民調。

◎香港轉機染麻疹 超級傳播者1傳8創紀錄

國內麻疹接觸者感染的病例愈來愈多，尤其「北北基」生活圈緊密，傳播範圍更為廣泛，造成新北市林口區的麻辣燙餐廳出現「1人傳染8人」的慘況，這位「超級傳播者」已經創下今年最多傳播病例的紀錄。

◎菲律賓強震11死 高樓晃到猛掉磁磚

菲律賓呂宋島22日傍晚發生6.1級地震，導致當地一棟4層樓超市建築及數座古老教堂倒塌，官方今天上午表示，死亡人數攀升至11人；此外，至今已發生超過400起大小餘震。

◎吳汶芳淨灘慶生 一口氣打包50袋垃圾

吳汶芳自從愛上衝浪後，開始更加關心身處的環境，看到海邊有許多垃圾，對於海洋生態受到破壞十分不捨，於是從兩年多前，陸續參與和發起淨灘活動，今年生日前夕，且適逢422世界地球日，她決定和粉絲後援會一起舉辦淨灘活動，報名人數突破160人達到上限，吳汶芳說：「這次人數超過上次的5倍，真的很開心大家都願意一起來愛護我們的環境！」

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