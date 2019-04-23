交通部觀光局去年11、12月推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」補助方案，並宣稱效益良好，將再推出常態性補助。然而實查發現，去年全台旅館住宿率不到5成，補助後則為5成2，針對交通部宣稱的「成長2成」，也只有台東12月的住房率達標。交通部長林佳龍回應，如果沒有暖冬到春遊，住宿業的業績可能會更糟。

根據交通部統計查詢網顯示，針對第一波暖冬方案補助的高雄、宜蘭、屏東、台東、花蓮5縣市的觀光旅館住用率來看，以2017年與2018年比較，11月部分高雄減少0.01％、宜蘭增加2.28％、屏東增加5.61％、台東增加1.67％、花蓮減少3.33％。12月部分則是高雄增加9％、宜蘭增加7.63％、屏東增加15.98％、台東增加20.36％、花連增加9.56％。

對於旅館住宿率皆未成長2成一事，林佳龍說，這是肇因於國內外情勢的發展，包括公教旅行或是陸客減少，倘若沒有觀光補助，住房率恐怕會更低。且坊間許多非法旅宿業，非法者就無法領取補助，對其業績也會有影響。

然而無論是交通部統計網，亦或是觀光局的台灣旅宿網上的統計資料，均是針對「合法旅宿業」所做的統計，因此雖然林佳龍以「非法旅宿業績下降」作為補助效益低的理由，似乎仍無法取信於人。

(中時 )