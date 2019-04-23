百貨上半年最大檔促銷「母親節活動」蓄勢待發，遠東SOGO百貨新竹兩館打頭陣，25日起推出加碼回饋、卡友消費來店禮及點數換購物金活動，加上11大銀行信用卡滿額獻禮及各業種滿額贈好禮，最高回饋達20％。

SOGO指出，SOGO百貨新竹兩館今年加碼推出「馨動時刻大方抽」，25日至5月12日單筆消費滿2000元即有機會抽中價值7萬8200元的鎮金店30分鑽墜1只，寵愛媽咪大回饋。

另，25日起兩館同步舉辦「母親節購物金」兌換活動，憑快樂購點數100點可至站前館兌換50元母親節十足抵用購物金，每人至多可兌換20張，限量4000張。

憑快樂購點數200點可至Big City館兌換100元母親節抵用金，每人至多可兌換10張，限量6000張，現換現用，效期至5月3日為止。

30日起更有全台ONLY SOGO魅力內衣節，活動期間扣快樂購卡點數10點，另可兌換500元內睡衣消費抵用券。

25日至28日活動開跑前4天，SOGO百貨站前館特別加碼女鞋、內衣、服飾單筆滿2000元贈200元折價券，限量1500張。

同期於Big City館持快樂購卡單日累計消費達5萬元以上，則可獲贈市價4300元的Nespresso咖啡機1台，限量100台。

此外，SOGO百貨也集結遠銀、國泰、花旗等11家銀行信用卡，提供刷卡滿額送SOGO禮券或好禮。

除了折扣優惠，SOGO百貨為推動無痕飲食的環保理念，25日起持快樂購卡於新竹兩館單筆消費滿1000元以上即可兌換「THANQ環保不鏽鋼吸管組」，希望呼籲民眾減少使用1次性塑膠吸管，數量有限送完為止。

(中時 )