雲林縣立游泳池只有冷水，全票只要40元。（周麗蘭攝）

營運35年的雲林縣立游泳池雖一般泳客不多，每年4月1日都會準時開池，今年迄今無動靜，民眾猜測歇業了嗎？縣府教育處表示，縣立游泳池雖門票收入低，仍很有教學效益，不會輕易打烊，目前正進行內部修繕，預計五月後開池。

興建於1984年的縣立游泳池仍維持只有冷水，雖然全票只要40元，但民間溫水游泳池興起後，一般泳客已逐漸流失，不過附近斗六國中、鎮東國小、溝壩國小學童仍維持來此學游泳，只要是開放日每天滿檔。

體育場長吳璋信表示，本縣自治條例規定游泳教學不收門票，收入低沒錯，但從每年有7萬人次學生入場而言，效益很大。

每年4月1日開放到10月31日縣立游泳池準時開池與休池，今年仍大門深鎖但未張貼告示，民眾狐疑是否關門大吉。

吳璋信表示，室內因有漏水情形、看台走道橡膠飄臭味、機房需修理，去年向中央爭取400多萬元修繕 今年1月開工，若天氣配合、工程順利，預計五月七日就可開放。

吳璋信說，縣立游泳池七月、八月尤其熱門，原本周日、周一是休池日，為滿足青少年消暑需求，暑假周日也加班延長營運，可以說是「收益少但效益高」的泳池，維持現狀繼續提供游泳教學場地，是最適合的。

縣立游泳池每年營運承辦費約400萬元，支出項目包括人事費、水電費、保險費、房屋與設施養護費、消耗品等，水電費就需91萬元。

(中時 )