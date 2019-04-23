韓國瑜今日發布五點聲明後，引起社會熱議，政治人物或名嘴也爭相解讀韓國瑜的想法。被喻為有扶龍命格的王世堅也出聲了。王世堅說，韓國瑜字裡行間透露出的意思，就是這11個字：感謝、推卸、顧忌、宣戰、我願意。

對於韓國瑜的5點聲明，王世堅在臉書上做了以下回應：

1.感謝：

首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！

2.推卸：

在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！

3.顧忌：

對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。

4.宣戰：

長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

5.我願意：

我生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。

王世堅批評，國民黨泱泱百年大黨，一向是威權、封建、內鬥，一直以來都是政治權貴在決定國民黨的一切。既然韓國瑜對2020年總統大選已有意願，那就出面與民進黨正面對決！讓台灣2300萬人用選舉決定台灣人的前途！

王世堅的這番解讀， 網友幾乎一面倒按讚，「我覺得你是真韓粉 欣賞你」、「綠營最強韓粉 加油」、「第二點聽著有點刺耳外，其他的都接受」、「支持王世堅，票投韓國，兩者絕對不衝突」、「堅哥義薄雲天，真是，古有關雲長，今有王世堅」、「 只能認同扶龍王」、「唉…世堅…這次我無法反駁了」。

(中時電子報)