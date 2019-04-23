84歲高齡「南極先生」池田宏，52年來遠赴南極24次，透過鏡頭記錄南極自然環境及動物生態。（陳淑芬攝）

終年冰雪覆蓋、天寒地凍的南極，神秘令人好奇，84歲高齡、有「南極先生」封號的日本攝影師池田宏，52年來遠赴南極24次，創下全世界最高紀錄，透過鏡頭記錄南極自然環境及動物生態，國立自然科學博物館23日起推出池田宏「愛戀南極」攝影展，他在開幕儀式表示，希望透過他的攝影作品讓民眾更愛護地球、喜愛南極。

科博館與日本攝影師池田宏合作，自23日起至9月1日在地球環境廳2樓推出「愛戀南極：池田宏攝影展」，23日舉辦攝影展記者會，84歲池田宏及日本專研南極的科學家渡邊興亞博士等人到場參加。

科博館館長孫維新致詞表示，科博館具有展出真實事物，引導人心向上的使命，池田宏遠赴南極24次，挑戰不可能的任務完成的攝影作品，展現自然宏偉的景觀，震撼人心，將南極之美帶進科博館。

池田宏指出，他從小就立志要成為南極探險家，在1967年之前只有科學家能進入南極，當年首度開放給民間旅行者進入，他是唯一的日本人，他所拍下來的第一張照片，猶如美女穿著白色禮服等著他，讓他深深地愛上冰山。

池田宏說，攝影展呈現他52年來24趟的南極旅行攝影作品，科博館展場將他的攝影作品中的企鵝及冰山呈現得很美，呈現的氛圍讓他一走進展場就感動得掉淚，希望民眾能也能愛上南極這塊「白色大地」。

「愛戀南極：池田宏攝影展」分為南極先生、遇見南極、愛戀南極、南極居民及守護南極等單元，依序鋪陳讓民眾能深度認識南極的多元面向，展場設計有南極居民--企鵝的留念拍照區，27日並將安排池田宏面對面座談會。

(中時 )