大陸央視主播直播節目低頭滑手機

4月23日正在青島進行的中共海軍建軍70周年暨國際艦隊檢閱在青島舉行，中國國家主席習近平登西寧艦檢閱，大陸中央電視台對此重大活動啟動現場直播，不料卻在直播時出現意外鏡頭，正在低頭滑手機的央視主播於切換鏡頭時被拍攝到，直播畫面傳出後，引發網民熱烈議論。

據《多維新聞》報導，大陸網路流傳的直播短視頻顯示，一名女主持人在直播期間滑手機，被攝像機拍攝下來。一旁的男主持人則在口播新聞。

有網友調侃，女主持人在想：「讓我看看天氣」。

大陸網友如此調侃的背景是，此次海上閱兵，青島的天氣非常糟糕，導致閱兵活動是在濃霧中進行，直播無法看清艦船。

另有網友則留言稱，「濃霧問題確實是個重大問題，事前沒預測到這種天氣？？」「這麼重大的直播還現場看手機，太兒戲了」

2016年大陸央視也曾發生意外播出主播滑手機的畫面，截圖在網上流傳。（圖／新浪微博@勞人ren）

央視直播新聞時出現主播滑手機畫面

大陸央視主播在直播時偶爾會出狀況，近年來則以主播滑手機最受議論。2016年12月央視新聞主播在播報節目空檔低頭滑手機，主播沒注意到鏡頭已經切回棚內，還一直渾然忘我的看著螢幕，直到被工作人員提醒才慌張收起來，用鎮定表情查看稿子，到開始播報時已經遲了10秒。這整個過程都被節目直播出去。

(中時電子報)