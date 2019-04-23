4月23日正在青島進行的中共海軍建軍70周年暨國際艦隊檢閱在青島舉行，中國國家主席習近平登西寧艦檢閱，大陸中央電視台對此重大活動啟動現場直播，不料卻在直播時出現意外鏡頭，正在低頭滑手機的央視主播於切換鏡頭時被拍攝到，直播畫面傳出後，引發網民熱烈議論。
據《多維新聞》報導，大陸網路流傳的直播短視頻顯示，一名女主持人在直播期間滑手機，被攝像機拍攝下來。一旁的男主持人則在口播新聞。
有網友調侃，女主持人在想：「讓我看看天氣」。
大陸網友如此調侃的背景是，此次海上閱兵，青島的天氣非常糟糕，導致閱兵活動是在濃霧中進行，直播無法看清艦船。
另有網友則留言稱，「濃霧問題確實是個重大問題，事前沒預測到這種天氣？？」「這麼重大的直播還現場看手機，太兒戲了」
大陸央視主播在直播時偶爾會出狀況，近年來則以主播滑手機最受議論。2016年12月央視新聞主播在播報節目空檔低頭滑手機，主播沒注意到鏡頭已經切回棚內，還一直渾然忘我的看著螢幕，直到被工作人員提醒才慌張收起來，用鎮定表情查看稿子，到開始播報時已經遲了10秒。這整個過程都被節目直播出去。
文章來源：中國海軍閱兵 央視直播出現「意外事故」
(中時電子報)
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