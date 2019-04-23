支持「以核養綠」的前行政院長江宜樺今天在臉書發文，分享聆聽核子物理學家趙嘉崇解說核廢料再利用的心得，連最後5％的純核廢料也可以完全被消滅，轉化成發電的能源。這真是未來能源發展的一大關鍵突破！

江宜樺表示，反核人士常說，核廢料問題無解，所以我們不能使用核電。但這個觀念是錯的，因為事實上核廢料可以提煉再提煉，全部轉變成可用的能源，而不留下任何無法消解的廢棄物。

江宜樺說，他今天難得有機會面對面聆聽趙嘉崇博士的解説，讓他把許多人心裏常有的疑惑一一請教，而終於瞭解核電廠用過的燃料棒，事實上可經過循環利用，連最後5％的純核廢料也可以完全被消滅，轉化成發電的能源。這真是未來能源發展的一大關鍵突破！

但江宜樺也感慨，專業的科學知識，在一個理盲濫情的社會裏，是多麼不容易被聽見。而多少重要的公共政策，又缺少了理性及科學的討論。

江宜樺在臉書提及，趙嘉崇博士是世界知名的核子物理專家，不僅是美國能源署地位最高的12位科學家之一，也是總部設在牛津的頂尖核能學術期刊的編輯，對全世界核能發展的現況與未來瞭若指掌。真希望趙嘉崇的演講及文章，可以有更多人看到。

(中時 )