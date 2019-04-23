苗栗醫院代理院長李永恒到場關懷加油致詞。（部苗提供）

苗栗醫院代理院長李永恆參觀關懷據點共餐廚房，了解長者飲食營養攝取情形，並對辛苦的志工團隊給予高度肯定。（部苗提供）

衛福部苗栗醫院關心中低收入戶、獨居老人及弱勢族群的健康需求，推動「肌少症預防宣導—我運動、我健康」計畫建立正確運動觀念，代理院長李永恒23日前往後龍鎮水尾里關懷據點了解計畫推展情形，肯定醫療團隊和關懷據點總幹事及當地里長、志工們的付出，並鼓勵參與者養成運動習慣增進健康。

隨著人口高齡化「老年衰弱」的議題逐漸受到重視，臨床上發現有「衰弱症」的老年人是不良健康後果的高危險群，往往需要較多的健康照護。部苗指出，65歲以上老人衰弱症盛行率為5.4％，而41.5％的老人屬衰弱前期。

衰弱的原因起源於老化、缺乏運動、營養不足、不良的環境、外傷、疾病、 藥物等因素的累積，造成慢性營養不良、骨骼及骨骼肌流失、肌少症，進而導致衰弱，身體表現上有體重下降、握力差、行走速度慢、自覺做事費力，及身體活動度減少。

李永恒指出，為期3個月的肌少症預防宣導計畫，分別於每月第二周與第四周的周一、周二、周四上午9點到11點，在後龍鎮水尾里、溪洲里和獅潭鄉豐林村關懷據點，示範及帶領關懷個案進行健康促進活動，期間有個案管理師與營養師合作進行營養衛教指導。

(中時 )