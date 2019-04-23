北市內湖驚傳少年燒炭身亡，內湖陽光街一處公寓今23日，一名年約15歲的少年被發現在屋內燒炭輕生，被發現時已明顯死亡。

ETtoday新聞雲報導，警消趕抵時少年已明顯身亡，現場拉起封鎖線，詳細原因有待警方進一步調查釐清。

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