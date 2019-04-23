內湖公寓驚傳少年燒炭身亡 18:232019/04/23 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內湖驚傳少年燒炭 警到場已明顯死亡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖驚傳少年燒炭身亡，內湖陽光街一處公寓今23日，一名年約15歲的少年被發現在屋內燒炭輕生，被發現時已明顯死亡。 ETtoday新聞雲報導，警消趕抵時少年已明顯身亡，現場拉起封鎖線，詳細原因有待警方進一步調查釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時電子報) #少年 #身亡 #內湖 #專線 #燒炭 也許您會感興趣 推薦閱讀 內湖某托嬰中心虐童案 保母下跪道歉 22:022019/04/19 社會 律師說法》誘拐未成年少女離家 男子GG... 00:192019/04/20 社會 男疑闖平交道 遭莒光號撞上身亡 10:122019/04/20 社會 總鋪師爆胎 後方騎士撞亡遭判6月 17:112019/04/20 社會 60歲兒猝死 90歲母無人看顧身亡 04:102019/04/21 社會新聞 大台北豪墅 新店、內湖正夯 04:102019/04/22 產業．科技 新北泰山兩童疑遭勒斃 父親涉嫌重大下落不明 04:152019/04/22 社會 跟隨潘政琮腳步 小將盧昕妤美國青少年賽也奪冠 11:192019/04/22 體育 中市暗夜民宅火災 1婦人身亡 01:302019/04/23 社會 網友咖啡廳驚見41歲元斌 他現在竟然變這樣！ 12:432019/04/23 娛樂 社會熱門新聞 影》金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 - 刑案 男人被輪姦到瀕死 網友揭逆輪姦之島 - 社會 影》金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 桃園保大小隊長 整備槍枝擦槍走火 - 刑案 - 中時 影》中山高烈焰吞噬娃娃車 燒到剩骨架 - 刑案 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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