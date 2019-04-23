《蘋果日報》惡意指控「旺旺集團領大陸補助」，藉此影射旺旺中時媒體集團接受大陸政府的資金補助，大陸委員會發言人邱垂正表示，台商在大陸企業接受政府補貼並沒有違反《兩岸人民關係條例》，至於蘋果所指控大陸資金和政治力滲透台灣媒體，除非提出具體事證，否則政府不宜介入，相關疑慮宜由旺旺中時媒體集團出面說明。

邱垂正表示，大陸為了吸引台商投資、發展產業升級，往往給予企業大量的資金扶持，可能是減低稅率，或是土地、廠房租金予以折扣，只要合乎大陸的經營法令規定，都屬於正常範圍內，「這些都是合法行為，沒有違法疑慮。」

對於《蘋果》質疑大陸資金挹注台灣媒體，邱垂正表示，由於現在尚未開放陸資投資台灣媒體，所以政府也會密切關注，加以防範。不過，他也注意到中國旺旺控股公司發出的聲明，「中國旺旺控股有限公司為香港上市公司與旺旺中時媒體集團之股東結構不同」，對於《蘋果》的質疑，由旺中媒體集團出面釐清即可，以解除外界疑慮。

至於政府各部會如陸委會、經濟部和NCC等單位，是否會聯合出面調查旺中媒體集團的資金帳目？邱垂正認為，要有具體事證，政府才能依法行政。他說，《蘋果》對旺中媒體的資金流向有疑慮，就請《蘋果》向旺中問清楚，旺中可自行釋疑，陸委會不宜越俎代庖代為認定。除非有人搜集到具體文件、財務報表，能確實證明該公司違法，並且向政府機關檢舉，相關部位收到證據後才會深入調查。

到目前為止，邱垂正說，還看不出來旺中媒體集團有不法之處。

(中時 )