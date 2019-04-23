郭婞淳在亞錦賽三破世界紀錄奪金。(林敬能提供)

舉重女神郭婞淳今天在亞錦賽59公斤級賽事三破世界紀錄，並且以總和243公斤勇奪三金，寫下了輝煌紀錄。

郭婞淳在抓舉項目原本的開拔重量設定在98公斤，但隨著越南與大陸好手的進逼，教練林敬能決定臨時將開拔重量提升到100公斤，而郭婞淳也輕鬆地舉起，越南選手最終抓舉成績停留在101公斤，而大陸選手陳桂銘則是102公斤。

郭倖存第二次試舉選擇103公斤，舉重女神依舊豪不費力氣的成功舉起，第三次直接挑戰106公斤，試圖改寫自己保持的105公斤世界紀錄，只見郭婞淳氣定神閒的吐了口氣之後，雙手穩穩地將槓鈴舉在半空中，新世界紀錄就此產生。

挺舉項目，郭婞淳第一次就舉起130公斤，第二次又成功舉起134公斤，此時總和240公斤已改寫了去年世錦賽創下的237總和世界紀錄。

郭婞淳第三次選擇137公斤，挑戰陳桂銘保持的136公斤挺舉世界紀錄，雖然過程有些驚險，但郭婞淳還是穩穩地舉起，裁判亮起三個白燈，郭婞淳刷新了三項新世界紀錄。陳桂銘隨後挑戰138公斤，結果失敗收場。

(中時電子報)