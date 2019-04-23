台中市長盧秀燕上任後強調市政推動有延續亦有創新。前朝龍團隊規畫成立的「數位治理局」，一度遭到議員質疑組織疊床架屋；盧團隊獨排眾議再提出設立「數位治理局」，獲得民進黨市議員邱素貞的肯定，前朝好的政策、歡迎沿用。市府強調藉此執行監督、控管考評。

台中市議會23日審議研考會提出的「台中市政府數位治理局設立規畫專案報告」。邱素貞說，前台中市長林佳龍於105年宣布規畫成立「數位治理局」，一度遭到市議員質疑組織疊床架屋，甚至批評「養網軍」，強烈杯葛要求退回。

邱素貞指出，國民黨市長盧秀燕上任後，認為因應未來數位化社會的挑戰，有必要設立；再度提出設立規畫案，讓人對國民黨當初部分議員的杯葛動機，感到錯亂與不解？國民黨議員楊正中指出，數位治理局於前市長任內推動兩年，不知目前籌措到何階段？

市府指出，目前資訊中心為隸屬於研考會二級機關，以現行組織型態、人力運作模式，在市政訊推展上常會遭遇困難，必須提升為一級機關；藉此整合機關內、機關間資訊發展，吸納新興科技人才，提昇推動大型資訊整合專案能量，方成立「數位治理局」。

市府強調，以服務型智慧政府的精神，結合資通訊科技整合應用及創新服務，帶動城市競爭力及區域發展為當前重要課題，設置專責數位治理一級機關乃刻不容緩。

(中時 )