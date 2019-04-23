運動員身材健美令人稱羨，除了運動之外，他們平日所遵守的生活守則才是維持好身材的重要關鍵。專家表示，其實瘦身不難，而是多數人都沒有用對方法。

根據日本奧運訓練指導員金塚陽一撰寫的《運動員的祕密減肥法》，指出下列8大正確減肥知識，只要改變生活習慣，持之以恆，三個月就能瘦下10公斤。

1. 泡澡後1小時內入睡

20～30分鐘的半身浴，有助於流暢切換交感神經及副交感神經，泡完澡後30分至1小時內入睡，可充分運用副交感神經進行身體修護。

2. 泡完澡沖冷水

當身體感到寒冷時，褐色脂肪細胞就會想要讓體溫上升而開始活化，因此泡完澡，針對褐色脂肪細胞集中的腳掌、膝後方、股間、背後、腋下、頭頂等部位沖冷水，有助於燃燒脂肪。

3. 早上泡足湯

雙腳泡入40度左右的熱水約10分鐘左右，活絡血液循環同時提升代謝。

4. 睡滿6～7小時

睡眠時間太少，修復身體的能量也會跟著變少，造成本來應該在睡眠過程中消耗的能量，會以脂肪的形式堆積，久而久之會成為難瘦的體質。

5. 睡前喝溫水

睡前喝一杯常溫水，能促進體液循環、預防基礎代謝下降，形成易瘦體質。早上醒來及中午吃飯前也可以喝杯常溫水，補充水分。

6. 一天喝兩公升的水

水份有助於體液平衡、排出老廢物質，喝的時候最好一口一口慢慢喝，不要一口氣牛飲，因為一口氣喝完的水很快就會變成尿液與汗水排出體外，不會在體內久留。

7. 吃肉趁中午

若要吃肉，白天比晚上適合，因為白天活動量大，要消耗掉這些熱量比較容易。若想吃類似燒肉這種較高熱量的食物，盡量選擇中午吃，而且要避免沾醬，以免增加熱量。

8. 優格晚上吃

許多人習慣早上吃優格，但這樣很容易在排便時連同乳酸菌一起排出，無法達到促進腸道健康的效果。因此建議睡前吃優格，可以增加乳酸菌停留在腸道的時間，促進好菌繁殖，隔天起床後可以讓排便更順暢。

(中時電子報)