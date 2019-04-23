國內最大全民創作賽事《myfone行動創作獎》徵件開跑。台灣大哥大基金會表示，今年總獎金不但提高到411萬元，競賽加上扶植金總計超過1600萬元，並以「反骨．返古」為主軸，希望創作人突破既有框架解構，創造破壞式創新的「反骨」，同時又不忘傳承過往美好價值，淬煉成經典創作元素的「返古」。

即日起至8月8日展開為期108天徵件活動，為此台灣大哥大基金會更特別拍攝兩支宣傳影片，包括以搜救人質行動出發，譬喻尋找靈感過程的《反骨任務》篇，以及選擇漂流主動尋找機會的《返古任務》篇，訴說在多元社會裡，創意沒有絕對定義，唯有放膽改變，突破自我，才能成為最驚世的「反骨．返古」創作者。

今年4組決賽評審陣容堅強，「訊息文學組」有吳若權、廖玉蕙、平路，以及今年首度加入的暢銷作家侯文詠、資深編輯人黃威融；「原創歌曲組」有陳子鴻、侯志堅以及新加入的知名創作人陳樂融；「微電影組」邀請到「植劇場」總監製王小棣、小野，以及楊力州導演坐鎮；「原創貼圖組」則有輔大猴、畫龜畫，以及黃子佼共同把關。

有趣的是，各組評審中，平路過去是統計分析師，侯文詠擁有臺大臨床醫學博士學位、侯志堅則以深厚的古典鋼琴基礎跨足成為搖滾樂團鍵盤手，3人生命經驗中都有過一段「反骨」歷程；黃子佼則是從老電影、老唱片中擷取養分融入創作，對「返古」也別有一番體悟，堪稱是最呼應「反骨．返古」精神的評審團隊。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，myfone行動創作獎開辦13年，今年「反骨．返古」主題讓他很有感，念土木工程學系的他，父親不希望他沾政治，但人生幾經轉折卻當上行政院長，其實「反骨」需要勇氣和膽量；同時他也自認很「返古」，因為從最高行政首長卸任後，一度遠離世俗回到花蓮從事純樸的務農日常，甘之如飴，他開玩笑說，自己可以成為「反骨．返古」的代言人。

張善政話鋒一轉，對myfone行創獎賽事如數家珍，包括總徵件數迄今已逼近35萬件，還有參賽者年齡更橫跨10歲至81歲等，他舉例說，有位高齡74歲的朱邦彥老先生，為了參加比賽而學用手機，結果勇奪第11屆訊息文學《成語詩詞創新應用組》3獎，堪稱活到老學到老典範，證明myfone行創獎已成跨世代響應的創作賽事。

這項比賽也改變了很多人的人生，張善政舉例，像是第8屆《微電影組》最佳紀錄片導演許榮哲，得獎後，毅然辭去穩定的出版社工作，自己開設影像工作室，展開全新的人生旅程；第3屆《鈴聲組》二獎得主蔣震道，不但勇奪第50、51屆金鐘獎最佳音效獎，近期還參與天后蔡依林最新專輯《怪美的》錄音團隊。

13年來，myfone行創獎已培育出好多優秀影視音人才，台灣大也媒合《微電影組》得獎團隊加入「i無限數位公益」專案，為非營利組織拍攝公益微電影，至今已提供資金扶植了12組團隊、拍攝21部微電影，提供新銳導演一展長才的機會。

首次參與myfone行創獎記者會的台灣大哥大總經理林之晨也說，他從小很「反骨」，10歲寫程式、組電腦，長大後念的卻是化工、企管，最後搖身變成為創業加速器AppWorks的負責人，現在又成為電信獲利王的總經理，還誓言要拚1000億美元市值，誰說「反骨」就一定要叛逆，所有大膽嘗試與挑戰都是一種「反骨」。

林之晨表示，身為數位匯流領航者的台灣大，除了提供有口皆碑的myfone行創獎平台，讓極具創意思維的人才大展身手外，而這些優質得獎作品，還能在台灣大旗下myVideo、MyMusic、myBook、M＋messenger等商業平台上展現，被更多人看見。

台灣大自2016年啟動超大型「勇敢追夢計畫」，協助媒合原創歌曲組頂尖參賽者與唱片公司合作，迄今已扶植張仰華、黃霆睿、S.T.F.抒天弗3組素人歌手發行數位單曲，並如願登上小巨蛋萬人舞台。林之晨期待各方高手統統放馬過來，在myfone行創獎這個夢想加速器平台大展才華。

第13屆《myfone行動創作獎》徵稿資訊：

1.訊息文學組：分時事組、成語詩詞創新應用組、故事接龍組，首獎最高獎金10萬元。

2.微電影組：微電影組為3到5分鐘，首獎獎金100萬元；行動影片組為1到2分鐘，首獎獎金50萬元。

3.原創歌曲組：2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，另設最佳演唱人獎及最佳創意獎。

4.原創貼圖組：8張貼圖和1張年度情緒，首獎獎金10萬元，最佳年度情緒獎獎金6萬元。

活動網址：www.myfone.org.tw／。

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