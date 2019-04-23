台灣人哈韓，不僅從韓劇、K-Pop可看出，近年來台灣訪韓旅遊市場近年持續成長。話說觀光客遊韓國，過去總以大城市首爾居多，然其實韓國好玩的地方可不僅如此，到濟州尋海女嚐海鮮；大邱除是紡織城，也是著名的蘋果產地；釜山不僅有海港，田浦咖啡街店有濃濃文青風；忠清北道丹陽乘坐滑翔傘賞山嵐與夕陽！在6月遊韓國，不僅航班多，也有機票、訂房等多重優惠呢！

大邱E-World。（韓國觀光公社提供）

2018年韓國更迎接了台灣第100萬名旅客，其中不可或缺的功臣即是韓台航線的擴大，韓台航空市場目前已有10條航線，15間航空公司營運，2016年台北─大邱開航，2018年台北─務安、台北─清州開航，除了襄陽國際機場以外，韓國其他七個國際機場（仁川、金浦、濟州、金海、大邱、務安、清州）均有定期航班直飛台灣，讓台灣旅客至韓國旅遊有更多元的選擇。

忠清北道丹陽。（韓國觀光公社提供）

為讓更多台灣人瞭解韓國觀光之美，韓國觀光公社台北支社與釜山航空、易斯達航空、濟州航空、台灣虎航、德威航空5間航空公司，及全球知名訂房網站Agoda合作，共同推出「韓國在地探索 玩好玩滿深入韓國」之活動，特別以韓國首都圈以外的5個機場做為中心，向鄰近區域擴散，加強宣傳地區旅遊特色，分別有兼具美食、文青、時尚之美的大邱。

濟州海女。（韓國觀光公社提供）

韓國第一大港，舉辦國際知名影音相關節慶著名，讓人能感受到韓流魅力的釜山；位於孕育韓國傳統故鄉的全羅道的重要門戶─務安；都會人擺脫煩囂的最佳渡假療癒之地、慢遊城市的代表─清州；韓國人最愛的蜜月天堂與度假勝地的濟州。

全羅南道和順。（韓國觀光公社提供）

「韓國在地探索 玩好玩滿深入韓國」此活動可劃分成3個部分，首先為了加強民眾對於5個首都圈以外的機場及鄰近地區的印象，韓國觀光公社製作特別的網站，統整介紹相關旅遊景點、美食、交通，讓民眾可以一目瞭然各地區的旅遊特色及航班資訊

活動開跑記者會貴賓合影。（韓國觀光公社提供）

此外，韓國觀光公社也與航空公司、訂房網站的合作，民眾不論是購買相關地區的團體商品、或者自行訂購機票和住宿，都能享有專屬的優惠價格外，韓國觀光公社和航空公司也各別提供了禮物和韓國來回機票抽獎。趁著初夏6月，不妨相揪好友家人為自己規劃一趟韓國之旅吧！

(中時電子報)