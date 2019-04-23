元長鄉民代表陳德勝去年9合1選舉尋求連任，選前涉嫌賄選遭收押仍高票當選，雲林地方法院去年底判決陳德勝當選無效後，雲林縣選委會公告由最高票落選者劉東芳遞補，23日劉東芳在元長鄉代會宣誓就職，此案也是9合1選舉雲林縣第1宗民意代表遞補案。

去年9合1選舉，元長鄉第3選區應選3席，共4人參選競爭激烈。當時擔任代表會副主席陳德勝涉嫌以1票1000元，透過湯姓樁腳向選民買票遭查獲，雖然選前被收押禁見，但最後仍以1088票順利當選。

雲林地檢署於去年12月3日偵查終結此案，以違反公職人員選舉罷免法行賄罪起訴陳德勝，並針對陳德勝提出當選無效之訴。案經雲林地方法院今年3月29日判決，陳德勝當選無效確定。

雲林縣選舉委員會隨後於今年4月19日公告，依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，由落選人第1高票得票數908票的劉東芳遞補，23日劉東芳在元長鄉代表會宣誓就職，典禮由元長鄉代會主席李宗懋主持、縣民政處長張政國擔任監誓人。

劉東芳表示，他2014年投入鄉民代表選舉順利當選，去年爭取連任，卻因對手賄選而失利，所幸檢、警、調積極查賄，加上法院審理判決迅速、縣選委會在判決後1個月內即宣布遞補，選後5個月便還他公道。

民政處長張政國指出，元長鄉過去從沒有鄉代遞補情況，這也是9合1選舉雲林縣第1宗民意代表遞補案，顯示司法毋枉毋縱的查賄決心，告誡候選人不要以身試法。

(中時 )