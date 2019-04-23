國民黨主席吳敦義23日下午出席新北市三重先嗇宮山西高平祖廟神農炎帝蒞台巡境，對於是否修改初選規則以利韓國瑜參選，吳敦義表示「當然方便、一定會方便，沒有什麼不方便」。

吳敦義表示，不可以直接納全民調，他並重申，只要韓國瑜不方便主動登記的話，就請韓國瑜被動參與初選機制，這樣能對登記初選的黨員同志是公平競爭。

對於是否修正初選的規則，讓韓國瑜能夠參加。吳敦義表示，「當然方便，一定會方便，沒有什麼會不方便」。吳敦義強調，選擇徵召，就是避免韓國瑜主動登記初選會有所顧忌。

對於韓國瑜抨擊黨中央的權貴政治及密室協商，吳敦義則澄清，沒有這件事，一切都是公開公正，沒有權貴的問題。

韓國瑜夫人李佳芬指稱，被背後開槍感覺很不舒服，對此吳敦義說，沒有一個人開過他槍，他從頭到尾只有任命韓國瑜擔任高雄市黨部主委，然後提名他選高雄市長，我們都沒有一點點是權貴秘密，都我當面跟韓國瑜談的，提名他也是公開公正公平提名。

韓國瑜訪美期間，郭台銘突然宣布投入國民黨內初選，引發韓陣營不滿，對此吳敦義強調完全沒有先跟郭台銘談過。還好郭在板橋慈惠宮已經宣布了，才不會引起誤解。

(中時 )