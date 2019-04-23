雲林縣沿海地區長久以來缺乏液化石油氣（桶裝瓦斯）儲存廠，經業者爭取10餘年，23日在北港鎮成立1處合乎規定的瓦斯儲存場，未來雲林沿海的瓦斯店可把瓦斯桶集放於此，需要時就近運取，盡量減少市區內瓦斯桶的存放量，既安全又便利。

雲林縣北港鎮草湖里的統一液化煤氣供應中心「液化石油氣儲存場」，23日正式營運，此儲存場經過政府輔導，是雲林沿海唯一合法的瓦斯儲存場，可使用面積296平方公尺，約能置放2960支桶裝瓦斯，所有的消防器材都經過消防署合格發照。

儲存場負責人蘇任祥表示，儲存場採半開放空間，四周全是空曠地，通風佳且場內使用符合國家安全標準的防爆燈管，不會產生高溫帶來危險；每座集放庫都設有瓦斯偵測器，一旦出現瓦斯滲漏，馬上會啟動警報系統。

雲林縣消防局第3大隊大隊長陳岳謄表示，蘇任祥努力10幾年，終於在北港鎮設立1處合格的儲存場，日後消防單位會定期的進行檢查，確保相關設備安全無虞。

消防人員指出，雲林沿海一直缺乏家戶瓦斯桶儲存場，依規定瓦斯店僅能在店內存放128公斤的瓦斯，其他瓦斯桶則暫時存放在東勢鄉、虎尾鎮三家分裝場內，再依業務需要量前往載運送至訂戶處，有了這座儲存場，沿海地區的瓦斯業者便可就近把瓦斯桶集放於此，盡量減少市區內瓦斯桶的存放量。

(中時 )