苗栗市長邱鎮軍上任實踐福利政見，預計發放營養午餐補助、生育津貼、敬老禮金等並開拓財源，計畫以使用者付費原則，酌收廣告張貼與託播費用，一併整理市容。

市公所規畫補助國中小營養午餐，並擬發放婦女生育津貼，每位新生兒可獲1萬元補助；敬老禮金則為生日65歲以上發放500元，80歲以上3000元，百歲以上1萬2000元等3項福利政見，日前通過市務會議將送代表會審查。

另，苗栗市廣告物管理自治條例修正草案也於同日通過，將酌收費用，開拓市政財源更達市容整潔效益。苗栗市公所主任祕書邱宏宬表示，每到假日，苗栗市街道總掛滿大篇幅的房仲等廣告看板，有礙市容觀瞻。

在地居民也常抱怨馬路、巷弄的路燈、反光鏡、電線桿等，都被五顏六色的看板佔據，影響市容外，更增加交通盲點，行車安全充滿疑慮。邱宏宬說明，日前通過的苗栗市廣告物管理自治條例修正草案，新增懸掛廣告使用費50元及懸掛期限，且增加路口10公尺內禁止設置廣告物規定。

公所擬設計精緻美觀的統一規格廣告看板，予企業、民間團體、市民等申請張貼，維持市容整潔美觀，而位在市民廣場、民族路旁的LED電視牆，過去以播放政令宣導為主，公所也預計開放業者、民眾託播，並以7天為一檔期收取2000元費用。

(中時 )