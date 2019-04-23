北港朝天宮媽祖遶境活動已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，23日展開農曆3月19、20日媽祖遶境，今年特別增加「台日創意藝閣展演」，來自國內外的神轎與藝陣綿延數公里，是最具台灣特色的宗教嘉年華。

北港媽祖遶境23日上午8點許由朝天宮董事長蔡咏鍀與董監事共同點燃「起馬炮」，宣布活動正式開跑，上千名信眾在場恭迎媽祖聖駕，鑼鼓喧天熱鬧非凡。

隨後開路鼓、哨角團、儀仗隊、太子爺、虎爺、福德正神、註生娘娘、千里眼與順風耳將軍由廟前出發，6座媽祖神轎依序起駕，最後是友廟與分靈的藝陣，隊伍綿延數公里，宛若1條長龍。

遶境隊伍還有全國獨一無二的真人藝閣車，30餘座璀璨奪目的藝閣車，由朝天宮各鋪會與各機關社團出資建造，沿途藝閣上扮仙的孩童丟糖果餅乾給民眾吃平安，人氣最旺。

晚上6點許北港藝鎮文化季「台日創意藝閣展演」，由雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡蔡咏鍀、北港鎮長蕭永義等人共同主持啟動儀式，今年縣府首度邀集縣內工藝師合力打造1輛「古笨港進士黃登瀛」藝閣車，並邀請來自日本的「睡魔祭」花燈車共同為媽祖祝壽。

張麗善表示，此次藝閣車隊伍前方，搭配縣內「真雲林閣掌中劇團」與「太日樂集」2大演藝團隊演出，真人藝閣結合布袋戲與表演藝術，就像是行動藝術戲台，可說是藝鎮文化季的一大突破。

(中時 )