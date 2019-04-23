宜蘭縣政府文化局今天（23日）召開「宜蘭縣歷史空間審議會」，礁溪天主堂經審議後，通過登錄為歷史建築，縣府表示，後續縣府將協助教會進行歷史建築的修復再利用，讓文資保存與教會福傳工作得以兼容並蓄、永續發展。

文化局表示， 礁溪天主堂是在2017年4月間，由文史團體提報，經文化局列冊追蹤，並提送宜蘭縣歷史空間審議委員會審議通過登錄為歷史建築，但因提送審議資料未完備，文化局委請專家、學者完成調查後，今天再提送文資審議會重行審議。

文化局指出，礁溪天主堂的保存曾引起各界關注，民眾及文史工作者認為礁溪天主堂是一處具有特色及人文歷史故事的建築，值得保留；但所有權人認為如登錄為歷史建築，擔心財產權將受限制，福傳及社會服務事業也因而受影響，經縣府與所有權人多次溝通，雙方對於延續礁溪天主堂歷史價值，滿足教會未來使用需求已有一定的共識。

與會委員參酌各方意見並充分討論後，出席委員一致同意登錄為歷史建築，名稱為「礁溪天主堂及附屬建築」，並以聖若瑟天主堂與文聲復建院為歷史建築本體。

(中時 )