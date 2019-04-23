吻小三20多次！ 許志安外遇認錯哭好慘

梁裕恆發文替黃心穎緩頰。（圖／翻攝自flow_leung IG）

結婚5年的鄭秀文與許志安上周爆出男方偷吃，在計程車上和港姐小三黃心穎激吻鐵證流出，使許志安和黃心穎成為眾矢之的，小三好友梁裕恆日前發文替黃心穎緩頰，稱：「那個男人告訴她會離婚，她才願意跟他一起」，雖無得到許志安回應，但媒體計算許志安和鄭秀文兩方財產發現差異頗大，若許志安真離婚可能得和約12億的房產說再見。

據《鳳凰網娛樂》報導，貴為香港天后的鄭秀文不論是在名氣或財力都勝過老公，先前有報導披露，鄭秀文名下共有6套房產，價值從9千萬港幣到3千萬港幣不等，總計約3.2億港幣（約12億台幣），而許志安只有2套房產，價值約1.2億港幣（約4.7億台幣）。

而梁裕恆先前替黃心穎說話被網友圍剿後，昨他IG再貼出關於他的報導，唐說這件事只關4個人的事，梁裕恆則反嗆說：「他們四個都是藝人。怎會是四個人的事？一個偶像或電視台藝人，都有社會責任」，並要大家注意提供影片的計程車司機，「那位司機必定犯了隱私權法律，政府不需要有人報案才執法，大家為何不去關心這事？」

(中時電子報)