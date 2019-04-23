新北市泰山區21日發生國小姐弟雙屍命案，重要關係人40歲吳姓父親今天傍晚5時許被民眾發現陳屍在金山台2線38K海邊，警方獲報到場後確認，死者特徵及衣褲與吳父吻合，將進一步勘驗屍體確認死因。
發現遺體的民眾指出，昨晚夢到關聖帝君託夢，指示前來此處尋找遺體，今天下午2時許便前往金山區，沿著消波塊尋找，沒想到剛與也在搜尋的警方碰頭，就同時發現陳屍在海邊的遺體。
吳姓男子21日涉嫌餵藥迷昏並殺死小1的兒子及小3的女兒，隨即逃逸無蹤，警方追查發現，吳男案發當天曾提款2萬元，疑似對姐弟下毒手後，就搭計程車逃至三芝淺水灣，唯恐吳男輕生，警方連日持續擴大調閱監視器追查吳男下落，可惜最後仍找到冰冷遺體。
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