閉幕片《愛之船：台灣》。（遊牧影展提供）

第18屆城市遊牧影展即將開跑，今年片單豐富多元，包含七大單元：「2019競賽片大賞」、「胡士托半世紀」、「藝術力」、「奇異人生」、「中國當代」、「蓋世女性」、「音樂大雜燴」。本屆影展將焦點回歸聚攏在華語片上，以兩部有關海峽兩岸華人的過去與現代相關議題的電影作為開閉幕片。

開幕片《虛你人生》(Peoples Republic of Desire)，為去年2018的SXSW西南偏南影展「紀錄長片類 評審團大獎」得主，亦獲得日舞影展紀錄片基金。導演吳皓曾任職阿里巴巴及雅虎中國等互聯網高階管理職位。本片紀錄社交媒體時代，網路虛擬關係逐漸取代人類真實生命的連結，而中國將之推至極限，直播成為幾億人最流行的線上娛樂。年輕的直播主在直播平台裡唱歌、跳舞或進行談話秀，與數以萬計的觀眾互動，一個月至多可以賺得15萬美金。線上超過4.3億人次點閱率，44億的年營業額，道出現今中國的虛擬金流現況。導演吳皓將於5月7日來台在MOX與影迷們進行座談，分享中國直播加速的網路現象。

閉幕片《愛之船：台灣》(Love Boat： Taiwan)則紀錄從六零年代至今移民海外的華人生活，當時國民黨政府為了讓旅居國外的華人子女也能學會中文，便於1967年開辦「海外青年暑期返國研習團」，一方面宣揚豐富的台灣文化，也希望吸引來自各地的年輕華人支持台灣。原本有政治意味的中文暑期班，卻誤打誤撞成為海外華僑情竇初開，認識另一半的好所在，也成了海外父母為子女牽紅線的媒介，而有了「愛之船」的暱稱。經過長年的經營，逐漸讓廣大的海外華人產生共鳴，「愛之船」反映了八、九零年代以來至今台灣轉變的縮影，也描繪了台灣與中國和世界互動上的改變。本片為亞洲首映，導演蘇杏娟也將在影展期間返台，和觀眾進行映後QA互動。

除此之外，今年城市遊牧影展的「中國當代」單元裡，也將放映三部相關影片：《有朋克自遠方來》紀錄來自濟南龐克搖滾樂團「大馬力寶貝」的巡演旅程；《入戲》讓年輕演員回到文革，進行人類學實驗，也紀錄北京表演系學生的演員生存狀態；《黃河尕謠》則述說一位西北青年怎樣用自己熱愛的民歌音樂，去經歷現代城市的繁華，卻又最終選擇回到家鄉的故事。本單元也和CNEX及MOX合作多場活動。完整片單已公告於官方網站http：／／www.urbannomad.tw，影展將自5月11日至27日登場，電影預售票將於下周五(4／26)正式在兩廳院售票系統開賣。

(中時 )