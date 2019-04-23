雀巢結盟星巴克系列商品正式發行，咖啡膠囊率先推出。（品牌提供）

去年8月，雀巢宣布與星巴克攜手合作，成了最受矚目的咖啡盛事，鑑於「戀家經濟」（Stay at Home Economic）風潮，雀巢結合了咖啡和技術開發上的知識，與星巴克擅長烘焙、混合咖啡豆的專業，推出首波「Starbucks at Home」星巴克系列商品，包括星巴克原特有的「綜合咖啡」、「單一產區咖啡」，及經典飲料如焦糖瑪奇朵、拿鐵咖啡等膠囊產品，在家輕鬆就能泡出星巴克好滋味。

「膠囊系列」為國際精品當今火熱的跨界聯名用語，「雀巢x星巴克」的合作意涵，饒富時尚況味；此外，系列商品也納入了時尚用色概念，打造流行包裝。「Starbucks at Home」星巴克Nescafé Dolce Gust雀巢咖啡膠囊於4月陸續上市；而Nespresso合作咖啡膠囊則是5月上市。

其中雀巢Nescafé Dolce Gusto膠囊，分為濃縮、美式和花式系列等；包括口感輕柔的黃金烘焙濃縮咖啡（Blonde Espresso）、溫潤核果味的哥倫比亞濃縮咖啡（Colombia）、輕烘烤核果香氣的閑庭美式（Veranda Blend），與充滿堅果香氣的家常美式咖啡（House Blend）多種風味。

(中時 )