網路自媒體從業人員職業工會在光華商場5樓設有辦公室。〔謝明俊翻攝〕

網路自媒體從業人員職業工會今年3月也取得新北市政府核發證書。〔謝明俊翻攝〕

現今網路自媒體大量出現成立，一群關心自媒體發展的人士，特別成立了「網路自媒體從業人員職業工會」，來保障這些網路自媒體從業人員權益，其中幕後最重要的推手，是已退休的前台北市警局少年隊長吳春沂，在他全力推動下，工會已取得台北市及新北市政府核發的工會登記證書，全力爭取網路自媒體良性發展。

據網路自媒體從業人員職業工會表示，網路社群時代快速發展，每個人都有機會發揮自我影響力，透過網路直接線上互動連結情感與溫度，已成了目前網路自媒體重要成長的基礎，逐漸獲得網民們的重視使用。

工會指出，從事網路自媒體工作的勞工，除了缺乏勞、健保的保障外，經常會因不諳合約條款而遭求償鉅額違約金，或因稅政問題而遭受追繳稅金等等問題困擾，因而需要一個有核心力量且專屬於自媒體從業人員的職業工會，來照顧他們的權益與福利，才會發想成立「網絡自媒體從業人員職業工會」。

在這群推動網路自媒體良性發展的人士中，最重要的一位推手，是前台北市警局少年隊長吳春沂，他是在少年隊長任內，因業務需求與許多青少年接觸後，得知網路自媒體是目前網路世界中重要的新興媒體型態，並引起許多青少年的重視加入，吳春沂並發現網路自媒體因缺乏組織整合，使得從業人員在面臨法律權益問題時，都是求助無門，所以才邀集一群志同道合的友人，共同推動成立工會。

經過吳春沂等人努力，工會在 2018 年 12 月及 2019 年 3 月，分別獲得台北市與新北市政府核准成立在案。網路自媒體職業工會的會員，都是通過互聯網方式從事以網絡為互動平台的個人媒體工作者，凡年滿 16 歲以上，從事經營網路平台的勞工，例如：網路部落客、痞客邦、實況轉播、電競實況主、直播主、YouTuber、Facebook 及Instagram 等自媒體的朋友們，皆可加入專屬於他們的網路自媒體職業工會！

工會強調，工會提供自媒體從業人員合約法律及稅務規劃的免費諮詢協助，與勞工保險、全民健康保險申辦服務，並協助就業與創業，打造偕同共享經濟商業模式，提供異業結盟與虛實整合平台，拓展營收來源，落實知能教育訓練，以保障網路自媒體從業人員權益、謀求會員福利及增進專業知能。

(中時 )