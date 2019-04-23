國家地理每年透過舉辦路跑來慶祝世界地球日，今年第七年以「要塑膠還是要地球？」為主題，22日先為28日的路跑暖身，邀請庾澄慶（哈林）擔任環保大使。庾澄慶除了拍攝宣導短片加深民眾對「要塑膠還是要地球？」議題的印象，28日當天也會到場為21K、9K跑者鳴槍、加油，並親身參與4K健走組的行列。

熱愛運動且奉行環保生活的哈林，這次還建議主辦單位改良環保水杯，讓跑者跑步時手拿、飲水更方便。哈林表示93年去了一趟孟加拉與印度，發現在台灣很理所當然的事，在當地確是很奢侈，回來之後對於食物與水開始力行不浪費原則，除了自帶水杯、環保袋，以往吃東西點一堆的習慣也改掉，以自己的力量慢慢擴散到工作人員、朋友。庾澄慶說到身為世界公民，力行環保很重要，雖然還會被其他人笑，可是自己做了之後真的很有成就感，「被笑沒關係，我還是會繼續做。」

至於如何將環保經歷傳承，哈林表示身教最重要，做給小孩看最有說服力，例如自己除了隨手帶水杯、環保袋，連買咖啡都自帶專屬杯子，洗澡時更會準備水桶接淋浴沖下的水，再把水到進馬桶的水箱裡。

哈林表示自己從以前就熱愛運動，跑步、游泳、騎單車樣樣來，平常大概都跑約5公里，因為有心律不整及膝蓋之前開過刀，所以這次參加國家地理每年舉辦世界地球日路跑活動，他不勉強自己，只報名4k的健走組，至於家人是否參加，哈林表示不勉強，倒是有朋友會陪著他一起跑，他也呼籲大家運動要量力而為，笑說：「千萬不要看到我就用力超車啊！」

母親節快到了，哈林說不管是自己的媽媽與或是另一半，他都沒有想太多，就跟地球日不會只是某一日，環保還是得天天力行，母親節其實也一樣，平常的柴米油鹽醬醋茶這樣平淡的幸福生活，對他來說才是最重要，節日只是畫龍點睛而已。

國家地理頻道希望加強民眾對塑料污染的認識，每年有900萬噸塑膠廢棄物流入海洋，這些廢棄物存留在海洋中長達450年或更長時間，而且問題越來越嚴重；減少使用一次性的塑膠製品以及重複使用、利用塑膠製品是每個人都可以做得到的。「要塑膠還是要地球？」作為一個提高污染意識的全球運動，「世界地球日」是把塑膠廢棄物污染和海洋生物健康等環境問題帶到大眾眼前的重要時刻。除了台北，馬尼拉及吉隆坡也舉辦「世界地球日路跑」，鼓勵所有跑者攜帶可重複使用的水瓶，路跑活動中不提供一次性的塑膠容器；終極目標是鼓勵大家有效回收、再利用塑膠製品，避免成千上萬的海洋動物因被塑膠廢棄物纏繞、窒息或攝取塑膠廢棄物而死。

世界地球日活動當天，歌壇資深新人黃子佼、周定緯以及袁詠琳，還有正在宣傳《名偵探皮卡丘》的皮卡丘將會到場為跑者帶來精彩表演。藝人郭彥均努力練跑，奮力挑戰21K；國家地理好朋友Star World《亞洲超級名模生死鬥》台灣代表陳詠芯、娜塔莉和白彌兒也會加入。

路跑活動之外，國家地理從每個星期一晚上10點將推出由國泰世華贊助播出的「世界地球日系列節目」《危險星球》，由貝爾吉羅斯主持、超過270位攝影工作人員橫跨7大洲耗時3年、冒著生命危險拍攝的紀錄片，六集節目將介紹現在因為地球暖化，野生動物面臨更嚴峻的生存考驗及困境，尤其在極深、極高、極冷、極熱、極潮溼與極乾燥的環境下，牠們如何克服殘酷的競爭，努力生存。

(中時 )