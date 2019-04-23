慈濟科技大學農業生醫技能培訓站光復分站提供小農預約諮詢。（張祈翻攝）

慈濟科技大學農業生醫技能培訓站光復分站揭牌 。（張祈翻攝）

部落小農資本少、產量低及不熟悉通路，面臨銷售問題，慈濟科技大學「農情覓藝加值東台灣」團隊，在光復糖廠設立「農業生醫技能培訓站光復分站」，除接受預約諮詢外，師生還將於暑假期間進駐，提供部落小農最即時的協助。

慈科大與花蓮高農合作設立的「農業生醫研究與開發聯合實驗室」結合雙方的生物醫學及農業技能背景，規畫從農作物栽種、收成、加工、到農產品研發、銷售等「一帶一」輔導，培訓在地人才，並在光復設立「中繼站」，照顧南區小農們。

計畫主持人之一，慈科大老師耿念慈老師說，培訓站提供的服務多元，都以提升農業經濟價值為核心，像是生產過剩的山蘇、剩餘的葛鬱金殘渣等，透過生醫研究與技術開發，就可變身成山蘇海苔、脆片或葛鬱金美人舒活飲、冰淇淋等產品。

除了技術層面的協助，農業生醫技能培訓站光復分站也是一處「銷售平台」，結合光復糖廠、花東縱谷協會、慈濟基金會慈善志業發展處成立「原住民花東縱谷運銷合作社」，讓小農產品集合販售，原住民小農不再單打獨鬥找出路，而是建立平台來共同行銷，解決小農困境。

(中時 )