台港兩地導演攜手推出舞台劇《平庸的邪惡》，從納粹屠殺猶太人事件，探討邪惡行為的背後成因。（愛麗絲劇場實驗室提供）

人類史上曾有的大規模屠殺事件至今仍一再重演，港、台兩地導演陳恆輝與楊景翔，二度合作，從納粹屠殺猶太人事件，反思台灣曾有的白色恐怖年代，推出舞台劇《平庸的邪惡》，將在台首演。

陳恆輝表示，《平庸的邪惡》創作靈感來自德國思想家漢娜．鄂蘭所提出的「平庸之惡」觀念，她以納粹屠殺猶太人事件為例，點出那些在納粹底下做事，為了晉升而執行把猶太人送到集中營的人，雖是聽命行事，卻犯下了重大惡行，「犯下惡行的人不需要大奸大惡，只要欠缺獨立思考，很可能就是那個傷人的罪犯，人有時候的腐敗而不自知。」

楊景翔表示，在現今社會裡，這種順應體制、但不自覺推人一把的狀態無所不在，「權力讓人腐敗，社會上的規範、法律不見得合乎情理，鄂蘭的論點告訴我們，各種人為制度、規則，有時是為了操控人心。」

為了呈現人被體制、規範操控而不自覺，楊景翔在劇中安排一段雙人舞，讓演員像魁儡般被無形的線控制住，以冰冷的語氣重複著教條。

陳恆輝則在劇中安排一個神祕的組織「解N會」，參與成員以哲學家姓名為自己命名，包括柏拉圖、西蒙、尼采和黑格爾，四人在大會上發表對「納粹」的觀察，並和人物鄂蘭對話，討論惡行如何在日常生活裡出現。

陳恆輝表示，全劇透過猶太人被屠殺的歷史反映現下的時代脈動，「演員會不斷對觀眾拋出疑問，詢問觀眾如何回應體制、回應政府，以及如何做一個人。」演出將於4月26日至28日，在台北國家兩廳院實驗劇場演出。

(中時 )