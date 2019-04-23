高雄市長韓國瑜今發表對2020大選的五點聲明，引發各界討論。已表態角逐2020的前新北市長朱立倫則透過辦公室發出新聞稿，呼籲「伸手不打自己人，別讓外人看好戲」，一個團結的國民黨，都未必能打贏2020選戰，也相信黨中央會用最大的誠意與努力，解決當前的困境僵局。

朱立倫指出，有意爭取國民黨總統初選的人，最重要的是要引領出一個團結的黨，而最近或許因為焦慮，大家已經有點火氣、情緒，但切記「伸手不打自己人，別讓外人看好戲」；他並借用蔣渭水的話，呼籲黨內同志「同胞須團結，團結真有力！」同時相信黨中央會用最大誠意與努力，解決當前困境僵局，「這當然不容易，也考驗黨內高層的智慧與胸襟，而國民黨的團結，也懸繋在此。」

朱立倫進一步說，韓國瑜在去年選舉過程中，有一句話令人印象深刻，就是「寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏」，而國民黨也不能再紛亂內耗，必須團結，為的不只是黨的勝利，更為的是守護台灣的民主價值、捍衛中華民國。

他並強調，自己在去年12月25日率先表達投入總統大選的意願後，從未對任何參選同志口出惡言，或以各種選舉語言冷嘲熱諷，因為深知這不是國民黨支持者希望看到的情況，「我要尊重制度、我要全力以赴、我們要團結整個國民黨」「國民黨不能亂，台灣不能輸！這是我最深切的心聲」。

(中時 )