野訓場小熊覓食。（林務局提供）

野訓場小熊樹下玩枯木。（台灣黑熊保育協會提供）

野訓場小熊上樹。（台灣黑熊保育協會提供）

屏科大副教授黃美秀（前排左1）、農委會主委陳吉仲（前排右3）。（林務局提供）

去年7月於花蓮南安瀑布附近被遊客發現的小黑熊妹妹，經過屏東科技大學、台灣黑熊保育協會及林務局公私立單位共同協力照料，如今已長到43公斤，預計天候條件允許，4月30日將野放回花蓮卓溪山區棲息地。屏科大副教授黃美秀表示，台灣黑熊數量推估約300至600隻，南安小熊將是野生黑熊成功野放的首例。

黃美秀表示，去年小黑熊初被發現時僅4個月大、約4.4公斤，研判是因母熊被遊客嚇跑而落單，但經過10天母熊仍沒現身，小熊沒喝到母奶，還會吃菸蒂、啤酒罐，愈來愈瘦弱，團隊才決定介入照顧，健檢發現小熊有貧血、肺炎，鼻孔還有鼻蛭，最終送由特生中心照養，現已有43公斤重、身長達120公分。

黃美秀表示，需要確定小熊遺傳來源來自野外，具備覓食獵捕技能，懂得迴避人類，並且，身上的疾病都已痊癒，小熊才算做好野放的準備。

她指出，起初讓小熊自己獵捕小豬，聽到豬「唧唧叫」還會被嚇得放手，獵捕要多練幾次才能熟練；意外的是，第一隻要供小熊訓練獵捕技能的雞，小熊沒抓到，反而成為朋友，那隻雞還因此被暱稱「熊麻雞」。

黃美秀表示，野放前最重要的是訓練趨避人類，因為怕牠不小心「愛上人類」，野放後容易引發人熊衝突，團隊也特別增加趨避陷阱的訓練，「因為台灣陷阱太多了」；但她也直言，野放後不需為小熊擔心，反而應該省思如何透過行動，讓環境更適宜熊居住，「南安小熊是山神送給台灣人的大禮，用來點醒我們還有哪些問題」。

黃美秀並說，台灣黑熊熊口未經普查，推估有300至600隻，比全球數量約2000隻的貓熊更稀有，此次野放小熊稱得上是台灣黑熊保育的里程碑，但這還不夠，台灣黑熊不再瀕臨絕種才是我們要的。

農委會今（23）日舉辦「小熊要回家」記者會，宣布小熊將野放消息。農委會主委陳吉仲出席表示，過去林務局野保經費不到6000萬元，去年起增加至1.2億至1.4億元，針對黑熊、山麻雀、櫻花鉤吻鮭、石虎及水獺等5種瀕絕動物進行調查，因為沒調查就不知道現況。

他說，重點是結果出來、背後的涵義是什麼，我們是否只注重經濟發展忘了環境生態永續，國土山林若持續破壞，不只影響瀕絕動物，最後代價絕對是人類要付出。

(中時 )