名嘴許聖梅近日上節目談到曾遇到靈異秘辛，她回憶起過去認識一位住淡水的古董商，古董商間有一位年紀較大的商人，和他們失聯了一陣子，於是其他人一起去探視，沒想到這位老古董商已經過世，且屍水流滿床，而他睡的黃花梨木床卻輾轉高價賣給一位天王男星，事後竟真的發生了衰事。

許聖梅表示老古董獨居過世，屍水流滿黃花梨床，子女又將床賣給其他古董商，輾轉到天王男星家。（圖／Youtube）

許聖梅在《命運好好玩》節目上，講述自己有位古董商朋友身邊發生的故事，她表示有位老董商因獨自居住，等到被其他人發現時早已屍水流滿床，但由於床是少見的黃花梨木，子女整理過後轉賣給另位古董商，而這位古董商又賣給喜歡古董的一位天王藝人，但卻隱瞞曾經屍水流滿床的事情。

古董商由於良心不安於是有天拜訪這位藝人家，藉機看看他是否躺在那屍水床上，沒想到這位藝人說，另位天王男星看到十分喜歡，立馬以多出一倍的價格買回。許聖梅透露，不知道是否跟睡屍水床有關，這位天王近期投資了一大筆資金要拍新戲，結果最後卻沒拍成，網友也紛紛比照臆測猜出是哪位天王。

天王男星買死人床 名嘴爆料線索驚呼是他！

(中時電子報)