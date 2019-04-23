士林弒母案，43歲林姓女兒殘忍殺害70歲親生母親，3月1日上午林女先將玻璃打碎鋪在主臥房地板，阻止逃跑，還拿刀架在林母脖子上，恐嚇要她要出文件，不顧母親苦苦哀求，用棍棒毆打、徒手掐脖，還讓母親躺在地上哀嚎，4小時後才通知救護，中間一度謊稱有不明男子毆打還企圖誤導調查方向，嫁禍給他人。士林地檢署依殺害直系血親尊親屬提起公訴。

在美留學返臺的林女，一直待在家中，感情、就業都不順利，數週前搬到天母地區與母同住，今年3月1日懷疑自家瓦斯度數遭灌水，因而撰寫訴狀，控告瓦斯公司，但自己找不到訴狀，懷疑是遭母親藏起來，加上家中的玻璃罐內塞有4張100元鈔票，又加深她對母親的怨懟，認定母親要詛咒她死亡。

林女先以電話詢問母親「你要是不把訴狀交出來，你回家，我會拿把刀把你給殺了！」接著她將玻璃罐敲碎，碎片鋪在主臥室地板，設想母親進門後，光腳踩上去就無法逃跑，讓她可以好好逼問3份訴狀下落。直到下午5點46分林母自宜蘭走進家門，林女當面質問：「你把訴狀拿走有什麼好處！我要給法院的東西，你為什麼要當垃圾丟掉？」

鄰居聽到「碰」的聲音，林母說「你饒了我好不好！」但林女仍未停手，持刀架在母親的脖子上，還用手抓母親頭髮攻擊頭部，當林母要躲回主臥房，赤腳遭玻璃割傷，隨即堆坐在地上，林女變本加厲，用腳踹上半身和腿部，又用長棍毆打，直到母親流血倒地意識不清。

林女下午6點42分還前往一間精舍，晚上8點多才返家丟垃圾，但此時，鄰母已經四肢多處挫傷，心臟、肺臟、脾臟挫裂傷，以及多重器官衰竭窒息死亡。她竟然在晚上10點半通知救護人員，並謊稱母親被2名不明人士毆打，企圖營造出傷勢與自己無關，警方調閱監視器，戳破林女謊言。

檢警直到案發後3天發現異狀，經解剖遺體後，林母多器官損傷、窒息而死亡，經調查發現林女只為了與母親口角，就痛下殺手，建請法院依殺直系血親尊親屬罪，處死刑或無期徒刑。

(中時 )