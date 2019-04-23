紙風車劇團從劇院走進偏鄉演出，再從草地返回劇場，推出《紙風車幻想曲》。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院將推出東亞劇團的《多加一點愛》。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院2019年夏天將推出紙風車劇團的《紙風車幻想曲》、東亞劇團《多加一點愛》等4檔親子節目。歌劇院副總監汪虹23日表示，藝術是魔法，能召喚大人未泯的童心，也讓孩子認識世界，邀請親子闔家一起到歌劇院體驗藝術洗禮。

台中國家歌劇院自5月起推出O劇團巧虎奇幻音樂世界《MUSICALIA》、愛樂劇工廠《小羊晚點名》；6月有紙風車劇團《紙風車幻想曲》、東亞劇團《多加一點愛》等4檔適合親子闔家觀賞的節目，歌劇院23日舉辦活動記者會。

「紙風車從劇場走進偏鄉，再從草地返回劇返回劇場，很有成就，也百感交集」紙風車文教基金會副執行長任建誠表示，劇團自2006年進行「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，從劇場走進偏鄉，不畏風雨奔波走遍台灣演出，啟蒙偏鄉兒童的藝術教育，2019年再從草地重返劇場，回到創意的起源及創作的初心，推出《紙風車幻想曲》，結合戲劇、舞蹈、偶劇等多元樣貌。

創立於1988年的東亞劇團，所製作《多加一點愛》自2016年起已全台巡演40場。東亞劇團表示，《多加一點愛》由《饒恕七十個七》及《小彭的洋娃娃》兩部戲所組成，結合歌舞及俏皮布偶，並將以打破舞台隔閡，到觀眾席演出的親子互動形式展現。

(中時 )