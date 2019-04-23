近期連日降雨，全台水庫進帳頗豐，台南19日清晨、傍晚下起暴雨，為曾文、南化水庫集水區帶來各約50毫米（mm）的進帳，加上近日山區零星降雨，截至23日止亦累計有約70毫米，雖然量不多，但農業供灌可以暫停，約省下1000萬噸用水。

南區水資源局副局長鄒漢貴指出，這一波降雨延續下來，水庫進水量有增加，曾文水庫約有300萬噸進帳，以供應民生用水為主的南化水庫增加200多萬噸，加上甲仙越域引水也增加200多萬噸。

而南部地區降雨豐沛，高屏溪攔河堰水量暴增，下雨前流量為每秒17立方公尺（cms），周六、日最流量已揚升到每秒60立方公尺以上，至23日也還有每秒34立方公尺。

目前曾文水庫的水位標高201.05公尺，蓄水率18.26％，連同烏山頭水庫的有效蓄水量約15291萬立方米，曾文水庫在去年6月上旬蓄水率還曾一度降至2％低點。南化水庫的水位166.18公尺，有效蓄水量約3377萬立方米，蓄水率36.93％。

鄒漢貴表示，若以正常農業灌溉1天需要200萬噸水量來計，這波降雨讓農業供灌暫停，往後延4、5天，灌溉用水也省下了1000多萬噸，對南部水情有相當幫助。南區水資源局也呼籲民眾，平時要多節約用水，讓供水可以更穩定。

(中時 )